В Самаре расследуют контрабанду более 900 кг янтаря на 4 млн рублей

Янтарь пытались незаконно вывезти с территории России. Фото: ​Приволжская транспортная прокуратура

В Самаре суд принял решение по поводу контрабанды более 900 кг янтаря стоимостью свыше 4 миллионов рублей. Его обратили в собственность государства. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«В мае 2024 года сотрудники Самарской таможни обнаружили в кузове транспортного средства янтарь-сырец. Его пытались незаконно вывезти с территории России», – рассказали в пресс-службе.

Надзорный орган провел проверку, собственника янтаря установить не удалось. Следственные органы продолжают расследовать уголовное дело о контрабанде.

Куйбышевский транспортный прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал обратить янтарь в собственность государства для дальнейшей реализации. Железнодорожный районный суд Самары удовлетворил требования.

