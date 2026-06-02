Вода должна опуститься до 28,5-29 мБс

В Самарской области в первую неделю лета ожидаются кратковременные дожди и похолодание. Несмотря на понижение температуры воздуха, температура воды в Волге держится на прежнем уровне.

По данным Приволжского УГМС на 2 июня 2026 года, на Куйбышевском водохранилище у берегов Тольятти и в районе Самары вода в Волге все также +16 градусов. На Саратовском водохранилище у Сызрани температура воды держится на отметки в +16,5 градусов.

Уровень воды в Волге в Самаре 2 июня составил 29,99 мБс. До отметки, при которой можно открывать пляжи, осталось совсем немного. Вода должна опуститься до 28,5-29 мБс. Как только Волга отступит, сотрудники служб сразу приступят к подготовке пляжных зон.

