В Самаре создали комиссию по поддержке участников СВО и их семей

Новый орган будет заниматься комплексной поддержкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре создали межведомственную комиссию по координации поддержки участников специальной военной операции и их семей. Соответствующее постановление подписал глава города Иван Носков. Об этом сообщает администрация Самары.

«Комиссия будет координировать оказание необходимой социальной поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.

Новый орган будет заниматься комплексной поддержкой бойцов и их родных. В состав комиссии войдут представители разных ведомств. Положение о ее работе уже утверждено. Глава города оставил контроль за выполнением постановления за собой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал