Школьники Самарской области соревновались в управлении дронами и роботами

Конкурс включает девять номинаций Фото: правительство Самарской области

В Самарской области прошел очный региональный этап Международного конкурса «АгроНТРИ-2026». Участниками стали школьники 5-11 классов из сельских поселений и малых городов. Соревнования прошли на базе Самарского государственного аграрного университета. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Конкурс включает девять номинаций. Среди них беспилотные системы, робототехника, космический мониторинг, цифровая метеорология, биозащита растений и ветеринария. Задания максимально приближены к реальным условиям», — говорится в сообщении.

В номинации «АгроКоптеры» участники за пять минут облетали препятствия и сортировали корма с помощью квадрокоптера. На площадке «АгроРоверов» школьники программировали роботов и настраивали удаленное управление. Самым зрелищным стал этап «АгроРоботы»: команды собирали урожай моркови, грузили тюки сена и транспортировали бидоны с молоком.

Победители регионального этапа представят Самарскую область в финале всероссийского этапа. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что беспилотные системы — ключевая отрасль для цифровой трансформации региона. В прошлом году с помощью дронов обработали свыше 250 тысяч гектаров полей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал