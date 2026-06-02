Школьница попала в больницу после сдачи ЕГЭ в Самаре

В Самаре школьница попала в больницу после сдачи ЕГЭ. Все случилось в одной из школ на улице Пензенской в понедельник, 1 июня 2026 года. В этот день выпускники сдавали экзамены по истории, литературе и химии.
По предварительным данным, девочке стало плохо после ЕГЭ по истории. Информацию о случившемся прокомментировали в администрации Самары.
В пресс-службе мэрии «КП-Самара» сообщили, что выпускница почувствовала недомогание после сдачи экзамена. Ей вызвали скорую помощь. Сейчас девочка проходит обследование в одном из медучреждений Самары.
