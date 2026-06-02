В Самарской области почти две тысячи человек пострадали от укусов клещей

Клещей проверяют на зараженность вирусом энцефалита и боррелиями

В Самарской области с начала эпидемического сезона зарегистрировали почти две тысячи пострадавших от укусов клещей. Среди них 596 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовали 1562 экземпляра клеща, снятого с человека. Антиген вируса обнаружили в одном экземпляре — это 0,06%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР проверили также 1562 экземпляра. ДНК возбудителя боррелиоза нашли в 192 экземплярах, что составляет 12,3%», — уточнили в ведомстве.

Лабораторные исследования клещей проводят в центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Жителям региона напоминают о мерах предосторожности при посещении лесов и парков. При укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

