В Тольятти столкнулись «ВАЗ-2111» и Haval, один из водителей был пьян

Водитель Haval находился в состоянии алкогольного опьянения Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти на Хрящевском шоссе столкнулись автомобили «ВАЗ-2111» и Haval. Авария произошла 1 июня в 18:00. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«51-летний водитель «ВАЗ-2111» двигался в направлении Южного шоссе. При развороте он не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем Haval под управлением 60-летнего мужчины, который ехал во встречном направлении», — рассказали в ведомстве.

Водителю «ВАЗ-2111» назначили амбулаторное лечение. А также полицейские установили, что водитель Haval находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он управлял незарегистрированным транспортным средством. Обстоятельства ДТП выясняются.

