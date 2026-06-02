Россияне все чаще ходят на почту за банковскими услугами

Примерно десятая часть банковских клиентов регулярно обращается на почту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отделения Почты России все чаще используются для получения финансовых услуг. Как сообщил в преддверии ПМЭФ-2026 член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, примерно десятая часть клиентов регулярно обращается на почту.

По статистике, чаще всего на почте оформляют дебетовые карты и депозиты, при этом среднее время обслуживания составляет 10-15 минут. Наиболее востребованы отделения в малых городах и поселках: более 40% финансовых услуг оказывают именно в сельских отделениях.

В результате интеграции ВТБ и Почта Банка охват финансовыми услугами вырос до 13 тысяч населенных пунктов, включая малые города и сельские поселения во всех 89 регионах страны. Сегодня банковские продукты доступны в 23 тысячах точках на почте. В рамках интеграции почтовые отделения, в которых оказывают банковские услуги, были отремонтированы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал