В Самарской области пройдет экологическая акция по спасению родников

3 июня 2026 года пройдет экологическая акция, направленная на спасение родников Самарской области. Ее уже много лет подряд организует медиагруппа «Комсомольская правда» в рамках движения «ЭкоРавновесие». В мероприятии традиционно принимают участие волонтеры крупных экологически ответственных предприятий. Бессменными партнерами акции выступят хлебозавод №5 и вода «Дворцовая».

Активисты уже наводили чистоту и благоустраивали родники в самых разных уголках Самарской области: в Красноярском, Кинель-Черкасском, Клявлинском, Сызранском районах и под Новокуйбышевском. В этот раз волонтеры отправятся в Кинельский район, где будут очищены источник Серафима Саровского и родник в селе Сколково. По традиции анализ ключевой воды проведет ФБУ «Самарский ЦСМ».

Каждый выезд акции - это самая настоящая эколого-просветительская экспедиция: с помощью местных жителей волонтеры узнают истории и легенды родников, их влияние на водный баланс территории, а также особенности быта местных жителей. В этом году волонтеры познакомятся с традициями казахского народа, проживающего в этой местности, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.