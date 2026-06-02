Говядина, курица и молоко больше всего подорожали в Самарской области за год

В топ-5 товаров с наибольшим ростом цен за год вошли говядина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Стало известно, какие продукты больше всего подорожали и подешевели в Самарской области за год. Сравнивались цены в апреле 2026 года и 2025 года. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона 2 июня.

Так, в топ-5 товаров с наибольшим ростом цен за год вошли говядина (+20,6%), сухие молочные смеси (+9,9%), курица охлажденная и мороженая (+7,7%), молоко питьевое (+1,3%). А сильнее других продуктов упала стоимость картофеля (-41,4%), риса (-9,2%), сливочного масла (-8%), яблок (-3,4%) и сахара (-3,3%).

Чтобы стабилизировать ценовую ситуацию в Самарской области, планируется увеличивать предложения на рынке товаров и услуг, заключать больше соглашений с ритейлером и производителями, продвигать региональных производителей, развивать межрегиональные логистические связи и др.

