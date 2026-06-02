В Самарской области почти 36 тысяч школьников сдали ОГЭ по математике 2 июня

Результаты ОГЭ по математике участники узнают не позднее 15 июня. Фото: Минобр Самарской области

2 июня в Самарской области стартовал основной этап ГИА для девятиклассников. Во вторник почти 36 тысяч школьников сдали ОГЭ по математике – один из двух предметов, которые нужны для получения аттестата. Для этого в регионе работают более 450 пунктов приема экзаменов. Об этом сообщает министерство образования Самарской области.

«Прохождение ГИА-9 – обязательное условие для получения аттестата, подтверждающее освоение основной общеобразовательной программы. Результаты ОГЭ по математике участники узнают не позднее 15 июня. Желаем ребятам успешно пройти испытание!» – рассказали в ведомстве.

Следующий экзамен состоится 6 июня. В этот день девятиклассники будут сдавать иностранные языки и информатику. 9 июня – русский язык, а 5, 16 и 19 июня – экзамены по всем остальным предметам. Резервные дни назначены на 29 июня, 2, 3 и 6 июля.

