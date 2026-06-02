Минимальная потребительская корзина стоит 6982 рубля в Самарской области

Продовольственные товары подорожали

В Самарской области стоимость минимальной потребительской корзины достигла 6982 рублей. Уровень инфляции в апреле 2026 года составил 100,4% к марту. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве Самарской области.

«В России стоимость минимальной потребительской корзины составляет 7762 рубля, в Приволжском федеральном округе — 6814 рублей. Инфляция в целом по стране — 100,1%, по ПФО — 100,1%», — говорится в сообщении.

Продовольственные товары подорожали на 100,2%, непродовольственные — на 100,5%, услуги — на 100,6%. Рост цен ускоряют мясо, молочные продукты, шоколад, мука и хлеб. Замедляют инфляцию овощи, фрукты, рыбопродукты, макароны и крупы. Среди ключевых факторов инфляции называются высокая потребительская активность жителей, изменение налогового законодательства и недостаточная обеспеченность продукцией животноводства местного производства.

