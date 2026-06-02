В Тольятти химики организовали мероприятия ко Дню защиты детей

Химики провели развлекательно-познавательные мероприятия для юных тольяттинцев / Фото: АО "ТОАЗ"

Ряд развлекательно-познавательных мероприятий организовал Тольяттиазот ко Дню защиты детей. Ребятам показали мультик и провели экскурсию по пожарной части предприятия.

Так, воспитанники ясли-сада «Тюльпан» стали первыми зрителями восьмого выпуска мультфильма «Приключения Толика Азотова». В этот раз главный герой проекта отправился в путешествие по Самарской области. Он побывал на фестивалях «Сызранский помидор» и «Жигулевская вишня» в селе Ширяево. В новой серии ребятам рассказали о значимости минеральных удобрений для получения богатого урожая. Помимо мультфильма, для детей провели интерактивную викторину по химии и правилам безопасности.

Также в преддверии Дня защиты детей юным тольяттинцам устроили экскурсию по пожарной части химпредприятия. Сотрудники пожарной службы показали свое мастерство и работу оборудования. Кроме того, ребята смогли примерить форму и детально изучить спецтехнику.

«Мы проводим масштабную работу по ранней профориентации. С помощью ярких интерактивных форматов, мультфильмов и экскурсий мы не просто дарим праздник, но и развиваем интерес к химии с самого раннего возраста, а также закладываем основы безопасности, что особенно актуально в период летних каникул», - сказала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал