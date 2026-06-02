Строительство второго этапа магистрали «Центральная» отложили в Самаре

Губернатор согласился рассмотреть предложения и доработать проект.

Второй этап строительства магистрали «Центральная» обещали начать в Самаре в 2026 году. Проект уже готов: участок длиной 4,2 км доведет магистраль до проспекта Кирова. Дорогу планировали сделать двухполостной в каждом направлении. Однако сейчас рассматривается возможность трехполосного движения. В проект решили снести корректировки, поэтому его реализацию отложили. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона 2 июня.

Сейчас НИИ Санкт-Петербурга работает над первым в регионе единым документом территориального планирования. Его сотрудники настаивают на том, что магистраль «Центральная» должна быть трехполосной с каждой стороны и бесплатной. Концессионер же предлагал скоростную и платную трассу.

«Научные разработчики уверены, что это должна быть общегородская улица. Они дали свои советы по обустройству развязок и съездов. Согласно их расчетам, стоимость работ даже удастся снизить. Лично мое мнение и регионального Минтранса, что дорога должна содержать по три полосы и иметь полноценные смыслы, иначе она потеряет смысл», – сказал председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Также в исследовательском институте считают, что скоростная платная магистраль обеспечит движение транзитного транспорта через город, что не учтет интересы города. Губернатор согласился рассмотреть предложения и доработать проект.

Ранее сообщалось, что на второй этап требуется софинансирование из федерального бюджета в размере 12 миллиардов рублей. Общая же стоимость продолжения строительства оценивалась в 16 миллиардов рублей. Власти рассматривали предложения о заключении концессий по второму этапу. Однако потом передумали. Работы решили продолжить в рамках действующих гос программ.

Напомним, первый этап строительства проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная г. Самары» протяженностью 14 км шел с декабря 2022 года. 3 декабря 2025 года автомагистраль «Центральная» наконец-то открыли. Она состоит из 4-6 полос движения с двумя транспортными развязками на разных уровнях, тротуарами и велодорожками.

