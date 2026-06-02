Самарские теннисисты остались без летнего лагеря из-за сокращения финансирования

В Самаре под угрозой срыва оказался летний спортивный лагерь отделения настольного тенниса Спортивной школы олимпийского резерва №1. Дети должны были тренироваться с 1 июня в спорткомплексе. Однако 28 мая тренеры узнали, что Министерство спорта сокращает финансирование и не будет платить за аренду зала за июнь-август. Аренда составляет 180 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили родители воспитанников под постом губернатора.

«Дети остаются на улице, без спорта. Спорткомплекс принадлежит частному лицу, он требует оплату. Мы, родители, скинулись из своего кармана и заплатили за аренду, но денег хватит не на весь месяц. С 1 сентября финансирование сокращают еще на 30%. Есть большая вероятность, что собственник не продлит договор», — рассказали родители.

В Министерстве спорта Самарской области пояснили, что в регионе принимают меры по обеспечению бюджетной консолидации в связи со сложной экономической ситуацией. В учреждении провели собрание с тренерским коллективом. Учебно-тренировочный процесс в июне обещали продолжить. При этом в ведомстве добавили, что готовят корректировку расписания занятий с учетом возможностей бюджета.

