Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июня 2026 11:24

Самарец стал жертвой мошенников, надеясь на встречу с девушкой из интернета

В Самаре мужчина перевел мошенникам 19,5 тысячи рублей
Екатерина ПАВЛОВА
Мошенники, действовавшие под видом девушки, убедили его перевести на банковский счет 19,5 тысячи рублей

Мошенники, действовавшие под видом девушки, убедили его перевести на банковский счет 19,5 тысячи рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

34-летний женатый сотрудник автосалона из Самары познакомился в интернете с девушкой. В переписке она сказала, что живет с ним в одном городе, и предложила вместе сходить в кино. Мужчина согласился. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Мошенники, действовавшие под видом девушки, убедили его перевести на банковский счет 19,5 тысячи рублей – якобы для брони места встречи и других расходов. После получения денег «девушка» перестала выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию», – рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего завели уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал