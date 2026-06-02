В самарском аэропорту задержали 145 кг запрещенной продукции

Ограничения ввели из-за риска распространения вредных карантинных объектов

В Самаре в аэропорту Курумоч сотрудники службы не допустили к ввозу 55,2 кг подкарантинной продукции. Ее обнаружили у 28 авиапассажиров, прибывших из Таджикистана, Узбекистана и Грузии. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области.

«Всего выявлено 145,6 кг и 2 штуки подкарантинной продукции. Это орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, части растений, саженцы и рассада. Такие товары запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. Ограничения ввели из-за риска распространения вредных карантинных объектов: семян опасных сорняков, насекомых-вредителей и заболеваний растений», — рассказали в ведомстве.

С 18 по 24 мая сотрудники службы проконтролировали 1699 единиц багажа в международном аэропорту. Пассажиры прибыли из стран ближнего и дальнего зарубежья. Вся запрещенная продукция не попала на территорию России.

