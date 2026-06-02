В Самаре восстановили благоустройство на 687 участках ремонта теплосетей

Энергетики восстанавливают благоустройство на объектах ремонтов теплосетей / Фото: Т Плюс

В Самаре энергетики привели в порядок 687 участков, где проводился ремонт тепловых сетей. Работы еще по 207 адресам планируется завершить в июне, сообщает пресс-служба самарского филиала «Т Плюс».

По данным ресурсоснабжающей компании, до конца июля будет восстановлено благоустройство еще 224 территорий. Речь идет о тех локациях, где после устранения дефектов теплосети провели временный ремонт дорожного полотна.

«Приводя в порядок дворовые территории, мы обязательно учитываем их первоначальное состояние – наличие ограждений, бортового камня, лестниц. Для скорейшего завершения всех работ привлекаем не только своих сотрудников, но и персонал подрядных организаций», – рассказал директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Энергетики отмечают: поскольку сейчас в Самаре проходят гидравлические испытания теплосетей, то сроки завершения работ могут быть скорректированы. График благоустройства может измениться из-за необходимости повторных вскрытий для ремонта трубопроводов.

