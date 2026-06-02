В России подвели итоги предварительного голосования 2026 года

На все уровни выборов поступило 22 тысячи заявлений от кандидатов. Фото: «Единая Россия»

На Совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета подвели итоги предварительного голосования партии «Единая Россия». В нем приняли участие более 10 миллионов избирателей. На все уровни выборов поступило 22 тысячи заявлений от кандидатов.

«Политические оппоненты партии ключевые решения принимают за закрытыми дверями. В отличие от них мы руководствуемся принципом – все решают люди. Избирателям даны все возможности заранее определить, кто будет бороться за право представлять их интересы в высшей законодательной власти», – рассказал председатель партии Дмитрий Медведев.

Победу одержали 480 участников специальной военной операции – всего от бойцов СВО было подано 1300 заявок. Конкурс по выборам в Государственную Думу составил 11,6 человека на место, на региональных выборах – 7 человек на место. Списки кандидатов партия утвердит 28 июня.

В завершение заседания Дмитрий Медведев вручил партийный билет Герою РФ Андрею Митяшину – кавалеру двух орденов Мужества и участнику первого потока президентской программы «Время Героев».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал