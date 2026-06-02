В Самарской области утвердили результаты предварительного голосования

В голосовании участвовали 296 562 человека. Фото: реготделение партии "Единая Россия"

В Самаре прошло заседание регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования «Единой России». Его провел секретарь отделения Вячеслав Федорищев. Основной темой стало утверждение результатов электронного голосования.

«Впереди кандидатов ждет очень ответственная и системная работа. Нужны конкретные решения и предложения помощи людям», - сказал Федорищев.

В голосовании участвовали 296 562 человека, явка составила 12,47%, кандидатов было допущено 396. В регионе на выборы заявился 31 участник СВО. Секретарь реготделения прокомментировал и ситуацию с Александром Милеевым, по которому идет проверка после подачи им документов как бойца спецоперации. На оргкомитете решили не применять возможность добавить ему 25% голосов.

Кроме того, было решено созвать конференцию регионального отделения, на которой выдвинут делегатов съезда, кандидатов на осенние выборы и примут избирательную программу партии. Проведение запланировано в три этапа, первый состоится 17 июня.

