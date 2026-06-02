Иван Носков: «Кампания по ремонту самарских дорог идет в графике»

В 2026 году в областной столице отремонтируют 69 участков дорог и 50 тротуаров. Фото: администрация Самары.

В Самаре приступили к приемке первых дорог, отремонтированных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На этой неделе эксперты проверят качество работ на улицах Елизарова, Тухачевского, Дачной и Кромской.

«Кампания по ремонту самарских дорог в самом разгаре. Особое внимание — качеству асфальтового покрытия. Проверять буду лично, с учетом экспертного мнения специалистов нашей дорожной лаборатории. Прошу всех жителей включаться и, если есть замечания к ходу ремонта, писать их в личные сообщения в ВК с фотографиями. Подрядчики оперативно устранят недоделки», — написал глава Самары Иван Носков в своем канале в МАХ.

По данным городской администрации, всего сейчас в работе треть дорог, которые запланировали к ремонту на 2026 год. На одних участках завершается фрезеровка, на других – уже укладывают верхний слой асфальта. Обновлено почти 65 тысяч кв. м асфальта, установлено более 7 км бордюров.

Сейчас работы в рамках нацпроекта идут на 15 дорогах: на улице Владимирской, на трех участках проспекта Карла Маркса, на улицах Воронежской, Юбилейной, Волгина и др. За счет городской казны с софинансированием из вышестоящих бюджетов идет ремонт семи объектов: участки улиц Витебской и Академика Тихомирова, Торгового переулка и др. Также в Самаре продолжается обновление дорожного покрытия на Московском шоссе, проездов и тротуаров к школам, детсадам, колледжам и вузам.

