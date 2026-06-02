Расписание электрички Самара – Тольятти изменится на четыре дня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Самарская пригородная пассажирская компания предупредила пассажиров об изменениях в расписании электричек на участке Самара – Тольятти. Корректировки затронут несколько дат: 6 июня, 4 и 18 июля, а также 1 августа.

«Поезд №7348/7347 Тольятти – Самара должен был отправиться в 16:06 и прибыть в 18:22. Однако теперь он поедет по другому графику: отправление из Тольятти в 15:42, прибытие в Самару в 17:56. Остановки на платформах Пятилетка, Стахановская, Киркомбинат, Толевая в эти дни отменят. Вместо них поезд будет останавливаться на станции Безымянка», – рассказали в пресс-службе компании.

Помимо этого, поезд №7110-7120/7119 от Новокуйбышевской до Тольятти прибудет чуть позже. Он отправится в 13:38 и приедет в 16:08 вместо 16:04.

