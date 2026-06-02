Российский банк выпустил мерч с цитатами Пушкина и Достоевского

В линейку вошли предметы одежды и аксессуары, декорированные принтами и цитатами из произведений русских классиков / Фото: vtbcollection.ru

Банки и крупные бренды все чаще превращают корпоративный мерч в самостоятельный продукт, открывая офлайн-корнеры и полноценные онлайн-витрины. Цель таких проектов — не столько прямые продажи, сколько укрепление эмоциональной связи с аудиторией, повышение узнаваемости имиджевых кампаний и создание сообщества вокруг бренда. Одним из последних примеров такого подхода стал ВТБ. В преддверии ПМЭФ-2026 банк запустил онлайн-магазин и открыл корнер с лимитированной коллекцией мерча. Проект стал частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет».

В банке сообщают, что в линейку вошли предметы одежды и аксессуары, декорированные принтами и цитатами из произведений русских классиков. К примеру, на футболки и худи нанесены строки: «Где нет любви, там нет веселий» (Пушкин), «Виновник вдохновенья» (Цветаева) и «Гений чистой красоты» (Пушкин). Лампа для чтения сопровождается фразой «Светить всегда, светить везде» (Маяковский), а на бутылке для воды размещена цитата Достоевского о «жажде жизни».

«В моменты поиска важных решений или масштабных вызовов многие обращаются к классике. Мы видим в ней опору и источник смыслов, что и постарались отразить в дизайне капсулы. Мерч стал логичным продолжением кампании», — пояснили в пресс-службе ВТБ.

