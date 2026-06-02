В Новокуйбышевске планируют построить индустриальный парк площадью 122 гектара

Сейчас в городе прорабатывают три крупных инвестиционных проекта, а «Новокуйбышевск» станет главным из них.

В Новокуйбышевске планируют построить индустриальный парк для современных химических и обрабатывающих производств. Масштабная промышленная зона может занять 122 гектара. Об этом на оперативном совещании правительства Самарской области 2 июня сообщила новый мэр города Виктория Каткова.

«Мы уже сформировали две площадки парка. Сейчас прорабатываем технические присоединения ресурса», – поделилась глава города.

По ее словам, сейчас в городе прорабатывают три крупных инвестиционных проекта, а «Новокуйбышевск» станет главным из них. Напомним, строительство второго этапа магистрали «Центральная» отложили в Самаре.

