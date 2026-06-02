Губернатор Федорищев озвучил приоритеты развития Новокуйбышевска

Новая глава Новокуйбышевска выступила с докладом о проводимой работе. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 2 июня, на оперативном совещании правительства Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты социально-экономического развития Новокуйбышевска. Глава региона поздравил Викторию Каткову с избранием на должность мэра города.

«Виктория Анатольевна очень хорошо знает город, работала в нем, знает существующие проблемы. Я призываю всех коллег помогать ей в оперативном решении вопросов», – сказал Федорищев.

Новая глава Новокуйбышевска выступила с докладом о проводимой работе во всех сферах. Каткова представила единый «пакет из пяти решений», который формирует устойчивую социальную экосистему. Губернатор поручил председателю правительства Самарской области Виталию Шабалатову взять в работу предложения.

Глава региона также обратил внимание на необходимость четкого позиционирования Новокуйбышевска для привлечения инвесторов.

