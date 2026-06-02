Три самарских предпринимателя победили в федеральном конкурсе «Создай НАШЕ»

Андрей Цыганов представил проект «Федоровские сказки» по производству полезных напитков с интеграцией фольклора Самарского края. Фото: Минэкономразвития Самарской области

Три представителя Самарской области победили во Всероссийском конкурсе «Создай НАШЕ». Их имена объявили на III Форуме молодежного предпринимательства в Москве. По количеству победивших инициатив регион оказался в числе лидеров.

«В Самарской области живут активные молодые люди, готовые создавать уникальные продукты, предлагать инновационные решения, креативно подходить к решению самых разных задач. Я поздравляю победителей конкурса, которые представили проекты совершенно разной направленности и доказали перспективность своей инициативы», – рассказал министр экономического развития Самарской области Павел Финк.

В число победителей вошли Алена Зверинцева с проектом «Украшения с душой» (авторские украшения из полимерной глины), Андрей Цыганов с проектом «Федоровские сказки» (производство полезных напитков с интеграцией фольклора Самарского края) и Артур Мубинов с «Релисан» (линейка противотревожных средств с ИИ-ассистентом).

Победители получили гранты для реализации своих проектов и возможность бесплатно пройти акселерационную программу Корпорации МСП для масштабирования на федеральном уровне.

Конкурс ежегодно проводится Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. Поддержка предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

