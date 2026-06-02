Депутаты регионального заксобрания помогли семье, потерявшей двух близких при атаке БПЛА в Сызрани

Спикер Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников передал средства семье, в которой при обрушении дома погибли женщина и ее 12-летняя внучка.

2 июня председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников передал материальную помощь семье, пострадавшей при ударе вражеских беспилотников в Сызрани. Средства собрали депутаты фракции «Единая Россия» областного парламента.

Трагедия произошла 22 апреля. В результате атаки дронов обрушился дом на улице Астраханской. Погибли женщина и ее двенадцатилетняя внучка. Депутаты не могли остаться в стороне.

Геннадий Котельников вместе с руководителем фракции «Единая Россия» Екатериной Кузьмичевой передали собранные средства супругу и дедушке погибших - Василию И.

«Это страшная, невосполнимая потеря, - сказал Геннадий Котельников. - Мы разделяем боль семьи, потерявшей двух близких людей - бабушку и внучку. Депутаты фракции откликнулись и собрали средства, чтобы помочь вам. Такие трагедии не должны оставаться без внимания. Мы вместе, и мы всегда поддержим тех, кто попал в беду».

Спикер областного парламента подчеркнул: безопасность жителей области остается приоритетом. В регионе отрабатываются механизмы быстрого реагирования на последствия атак БПЛА. Пострадавшим оказывается всесторонняя помощь, включая психологическую. Но, по словам Котельникова, важна и человеческая солидарность.

Василий И. поблагодарил депутатов за своевременную поддержку. Он - пенсионер силовых ведомств, квартиру в Сызрани получил по военному сертификату. Полученные деньги направит на погашение кредита, взятого на ремонт той самой квартиры, которая была разрушена во время атаки.

