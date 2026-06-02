НовостиОбщество2 июня 2026 13:53

Самарцы смогут пройти бесплатный осмотр у врача-онколога 10 июня

В Самаре пройдет профилактическая акция «Проверь кожу – спаси жизнь!»
Екатерина ПАВЛОВА
Рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний.

Рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июня в Самаре на Некрасовском спуске набережной Волги с 10:00 до 14:00 пройдет бесплатная акция по профилактике и ранней диагностике рака кожи. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с меланомой. В нем могут принять участие все желающие от 18 лет. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В Самарской области ежегодно выявляется более 2000 новых случаев. Лето – время повышенного риска из-за активного солнца, но ранняя диагностика спасает жизни! Приходите проверить кожу и узнайте, как обезопасить себя», – анонсируют организаторы.

Участники смогут пройти бесплатный осмотр у врача-онколога и врача-дерматолога, получить консультации по профилактике рака кожи, полезную информацию об уходе за кожей, ранней диагностике и факторах риска.

