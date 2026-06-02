В России прогнозируют рост популярности цифровых банковских сервисов

Сейчас онлайн-банком ежемесячно пользуется более 27 млн человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России прогнозируют дальнейший рост вовлеченности пользователей в цифровую финансовую среду. Этому будет способствовать развитие интеграций с партнерами, нефинансовых опций, а также новые преференции в программе лояльности. Как отметила в рамках ПМЭФ первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова, сейчас онлайн-банком ежемесячно пользуется более 27 млн человек, до конца года эта цифра увеличится до 32 млн, а с учетом сотрудничества с RWB может вырасти в разы.

После мартовского обновления приложения банк отмечает рост числа ежедневных сессий и транзакционной активности пользователей. По прогнозам, в 2026 году в приложении будет оформляться более 80% вкладов, почти 80% накопительных счетов, около 60% кредитов наличными, а также каждая третья кредитная карта и каждая пятая ипотека.

По мнению экспертов, цифровизация банковских продуктов в ближайшие годы будет развиваться по нескольким ключевым направлениям. В топе трендов – внедрение цифрового рубля. Влияние на банковские сервисы также окажет усиление роли и эволюция ИИ, интеграция финансовых сервисов в нефинансовые платформы: маркетплейсы, сервисы доставки. Банки также будут делать акцент на персонификации и предоставлении финансовых услуг не одному человеку, а целым семьям, изучая их поведение и предпочтения с помощью искусственного интеллекта.

