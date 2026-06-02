В Самарской области планируют стабилизировать цены на социально значимые товары

Глава региона поручил правительству области за месяц подготовить комплексный план по стабилизации и поддержанию приемлемого уровня цен на социально значимые товары.

2 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске выездное оперативное совещание, посвященное ситуации на потребительском рынке и мерам сдерживания инфляции. Глава региона поручил правительству области за месяц подготовить комплексный план по стабилизации и поддержанию приемлемого уровня цен на социально значимые товары.

«На наших совещаниях обсуждаем достижение целевых показателей нацпроектов, итоги, перспективы выполнения государственных программ, но в базе – всегда благополучие наших жителей. Неоднократно встречаюсь в городах и поселках с людьми и отмечаю, что участились вопросы, связанные с простыми вещами: жизнь дорожает, потребительская корзина, базовые продукты имеют тенденцию к росту, опережающему рост и индексацию пенсий и заработных плат», – рассказал глава региона.

Министр экономического развития и инвестиций Павел Финк сообщил, что за апрель 2026 года индекс потребительских цен в регионе составил 104,2% относительно декабря 2025 года, что выше, чем в среднем по ПФО и по России. Стоимость минимальной потребительской корзины в апреле достигла 6982 рубля. Среди факторов роста цен: высокая потребительская активность населения, низкая обеспеченность своей продукцией (молоком – на 52,7%, мясом – на 44,5%), и изменение налогового законодательства.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков рассказал, что министерством подписано 25 соглашений с торговыми сетями и производителями хлеба об ограничении предельного уровня наценок на социально-значимые товары. Ведется ежедневный мониторинг цен по 68 наименованиям товаров - 48 продовольственным и 20 непродовольственным.

