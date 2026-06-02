Иван Носков обсудил строительство магистрали «Центральная» в Самаре

Она возьмет на себя значительную часть потока машин с Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Фото: Иван Носков

2 июня на оперативном совещании у губернатора Самарской области обсудили строительство магистрали «Центральная». Планируется, что новая дорога пройдет на участке проспекта Карла Маркса – от Ракитовского шоссе до подходов к Фрунзенскому мосту. Об этом сообщил мэр Самары Иван Носков.

«Новая транспортная артерия должна пройти через шесть районов. Она возьмет на себя значительную часть потока машин с Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. При планировании строительства важно учесть плотность застройки, острую потребность в парковочных местах и наличие соцучреждений. Также нужно предусмотреть создание зеленой пешеходной зоны на участке от улицы Урицкого до улицы Дачной», – написал глава города на своей странице в мессенджере МАКС.

Дорогу задумали еще в 60-х годах, но из-за отсутствия транспортной артерии строительство долго откладывали. Ее возведение не только даст городу новую магистраль, но и освободит проспект Карла Маркса от незаконных и полупустых строений: гаражей, автостоянок и торговых точек.

