Самарцам напомнили о важности оплаты за вывоз ТКО для всей недвижимости

Неиспользование помещения не освобождает от оплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала летнего сезона самарцы, у которых в собственности несколько объектов недвижимости, стали чаще возмущаться стоимостью вывоза ТКО. Причина в том, что некоторые считают: платить нужно только по адресу фактического проживания. Однако согласно правилам предоставления коммунальных услуг это не так. Об этом сообщает АО «Экология» Самара.

«В многоквартирных домах на территории городских округов Самарской области плата рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения, а в индивидуальных жилых домах – исходя из количества граждан, постоянно и временно там проживающих или зарегистрированных. Неиспользование помещения не освобождает от оплаты», – рассказали в компании.

Отказ от оплаты ведет к накоплению долга, начислению пеней, передаче дела в суд и применению ограничительных мер, предусмотренных законом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал