НовостиОбщество2 июня 2026 17:01

В Самаре без доступа к канализации рискуют остаться 110 квартир

Екатерина ПАВЛОВА
Перед отключением предприятие не раз напоминает о долге: рассылает уведомления и требования, звонит, отправляет СМС.

В Самаре за долги по оплате коммунальных услуг сейчас рискуют быть отключенными от канализации 110 квартир. Об этом сообщает «РКС-Самара».

«Перед отключением предприятие не раз напоминает о долге: рассылает уведомления и требования, звонит, отправляет СМС. Если реакции нет – следуют суды, принудительное взыскание и только потом тампонирование канализации. Призываем оплачивать услуги вовремя», – рассказали в компании.

В случае возникновения трудностей с оплатой счетов отключения ждать не нужно. Лучше обратиться в ресурсоснабжающую компанию за помощью. Напомним, самарцам напомнили о важности оплаты за вывоз ТКО для всей недвижимости.

