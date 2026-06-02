В Самаре открыли мультимедийную экспозицию о историях участников СВО

2 июня в Самарском историческом парке «Россия – Моя история» открылась мультимедийная экспозиция «Знание.Герои». Она основана на графических новеллах, созданных по реальным историям участников СВО: десантников, танкистов, летчиков, медиков и других. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«В основе каждой истории, представленной здесь, лежит настоящий подвиг. Это не просто хроника боевых действий, а повествование о силе человеческого духа, о выборе, сделанном перед лицом смертельной опасности. Мы говорим о тех, кто, защищая будущее нашей страны, проявил лучшие качества: отвагу, верность долгу и безграничную любовь к Родине. Их мужество стало тем фундаментом, на котором строится мирная жизнь», – рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

До 30 июня включительно каждый желающий может посетить выставку бесплатно.

