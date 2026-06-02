Губернатор Самарской области встретился с сотрудниками фонда «Защитники Отечества»

Глава региона поздравил сотрудников, поблагодарил за бескорыстный труд и вручил награды. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками Самарского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», участниками СВО, а также с родными и близкими погибших. Мероприятие приурочили к трехлетию фонда. Глава региона поздравил сотрудников, поблагодарил за бескорыстный труд и вручил награды.

«Президент Владимир Владимирович Путин поддержал идею создания Фонда, выступил ее идейным вдохновителем. Это было очень правильное и нужное решение. По прошествии трех лет здесь, в Самарской области, мы понимаем, что деятельность всех координаторов, социальных служащих, тех, кто вернулся со специальной военной операции и работает в Фонде, на 100% правильная, праведная и очень важная именно сегодня», – сказал глава региона.

Кроме того, на встрече обсудили уже проделанную работу и планы на будущее. Одним из масштабных проектов станет открытие в июле первого в ПФО центра духовного и психологического восстановления для семей участников СВО на базе Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка. Также говорили об увековечении памяти павших воинов – сборнике стихов матери погибшего героя и проекте «Михайловский сад – сад Памяти» в селе Каменка Шенталинского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал