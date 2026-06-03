Самарская студентка победила на международной конференции по экономике

Станислава Ненашева победила на III Международной конференции «Зеленая экономика: наука, образование, предпринимательство». Фото: Минобрнауки Самарской области

Студентка самарского политеха Станислава Ненашева победила на III Международной конференции «Зеленая экономика: наука, образование, предпринимательство». Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Минобрнауки Самарской области.

«Для меня это был бесценный опыт – от обсуждения актуальных экологических вопросов до разговоров с коллегами из разных стран. Теперь у меня есть четкое представление о стратегических направлениях для будущих исследований, о том, как можно объединить экологическую эффективность и экономические интересы бизнеса», – рассказала Станислава Ненашева.

Девушка выступила в секции «Зеленая трансформация экономики: стратегии, политика и управление», где она представила программу «Экологическое благополучие» в области управления отходами в Самарской области.

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