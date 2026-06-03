Психолог Самары Карпухина: «Изменения в поведении детей – повод насторожиться»

Поводом должны стать устойчивые изменения в поведении, эмоциях или самочувствии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный внештатный детский психиатр минздрава Самарской области, заведующая детским стационарным отделением областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина рассказала, как понять, что ребенку нужна профессиональная помощь. Поводом должны стать устойчивые изменения в поведении, эмоциях или самочувствии.

«Если ребенок стал замкнутым, агрессивным или апатичным, забросил любимые игры и друзей, его успеваемость упала без видимых причин, появилась сильная тревога (страх остаться одному, идти в школу), частые и долгие истерики, постоянная грусть или обесценивание себя («я глупый», «меня никто не любит») и страхи мешают обычной жизни – это повод обратиться к психологу», – рассказала врач.

Также обращение к психологу обязательно, если ребенок часто жалуется на головные боли или боли в животе перед школой, у него появились проблемы со сном и навязчивые движения (тики, грызет ногти), а также если у него нет друзей, появилась жестокость к животным или младшим.

Нельзя игнорировать слова ребенка, если он говорит о нежелании жить, ищет информацию о суициде, причиняет себе боль или наносит самоповреждения, а также если пережил травму (смерть близкого, тяжелый развод родителей, насилие, буллинг). В первую очередь родителям нужно проверить здоровье ребенка у педиатра, невролога и эндокринолога, а также спокойно поговорить с ним: «Я вижу, тебе трудно. Я рядом». Кроме того, можно сходить к психологу самому – это поможет понять обоснованность опасений и определиться с действиями.

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