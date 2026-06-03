В Самарской области ввели новые правила для провоза пауэрбанков в самолете

В замкнутом пространстве салона это серьезная угроза для пассажиров, экипажа и самого самолета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 27 марта 2026 года в России вступили в силу новые правила провоза портативных аккумуляторов на борту самолета. Заряжать устройства во время полета теперь запрещено. Изменения ввели потому что литиевые батареи, которые находятся внутри пауэрбанков, могут загореться при коротком замыкании или перегреве, а в замкнутом пространстве салона это серьезная угроза для пассажиров, экипажа и самого самолета. Об этом сообщает Минтранс России.

«В ручной клади можно провозить пауэрбанки емкостью до 100 Вт·ч (примерно до 27 тысяч мА·ч) или не более 2 граммов лития. С разрешения авиакомпании – аккумуляторы от игровых ноутбуков, профессионального оборудования и для инвалидных колясок емкостью от 100 до 160 Вт·ч (27–43 тысяч мА·ч). Аккумуляторы свыше 160 Вт·ч (более 43 тысяч мА·ч) провозить запрещено. Сдавать пауэрбанк в багаж нельзя – только в ручную кладь», – рассказали в ведомстве.

Перед полетом аккумулятор нужно правильно упаковать: заклеить разъемы скотчем, положить в заводскую коробку, а затем в отдельный зип-лок пакет или чехол. Если на устройстве нет четкого указания емкости – возьмите с собой инструкцию, оригинальную упаковку или распечатку с сайта производителя. Без подтверждения емкости устройство могут не допустить к перевозке.

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