Мэр Самары поручил найти воришек цветов с клумб для наказания

Город меняется в лучшую сторону, а вот люди... Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под постом мэра Самары Ивана Носкова в соцсети «ВКонтакте» одна из местных жительниц пожаловалась на хулиганов, которые выкопали цветы из свежезасаженной клумбы в парке Металлургов.

«Город меняется в лучшую сторону, а вот люди... Сегодня была в парке Металлургов, и много цветов, высаженных в клумбы, просто выкопали», – написала женщина.

Ей ответил сам мэр. По его словам, воришек нужно наказывать, так как вырастить цветы для города – это тяжелый труд людей. Он поручил МАУ «Парки Самары» досадить растения на пострадавшем участке и отследить хулиганов по камерам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал