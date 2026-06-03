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НовостиОбщество3 июня 2026 6:02

Мэр Самары поручил найти воришек цветов с клумб для наказания

В самарском парке Металлургов неизвестные выкопали цветы из клумб
Екатерина ПАВЛОВА
Город меняется в лучшую сторону, а вот люди...

Город меняется в лучшую сторону, а вот люди...

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под постом мэра Самары Ивана Носкова в соцсети «ВКонтакте» одна из местных жительниц пожаловалась на хулиганов, которые выкопали цветы из свежезасаженной клумбы в парке Металлургов.

«Город меняется в лучшую сторону, а вот люди... Сегодня была в парке Металлургов, и много цветов, высаженных в клумбы, просто выкопали», – написала женщина.

Ей ответил сам мэр. По его словам, воришек нужно наказывать, так как вырастить цветы для города – это тяжелый труд людей. Он поручил МАУ «Парки Самары» досадить растения на пострадавшем участке и отследить хулиганов по камерам.

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