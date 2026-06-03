В Самаре оборудуют умную спортплощадку

На новой спортплощадке уложат резиновое покрытие, установят тренажеры, малые архитектурные формы и ограждения. Фото: администрация Самары.

1 июня мэр Самары Иван Носков посетил спортивную школу №4 «Аврора» и рассказал, что в ближайшее время здесь оборудуют «умную» спортплощадку. Сейчас в здании функционирует 6 залов для разных видов спорта. Там работают 25 тренеров по тхэквондо, хапкидо, спортивной борьбе, тяжелой атлетике, фитнес-аэробике, чир-спорту, кинологическому спорту и ушу. Об этом сообщает администрация Самары.

«Спортивная школа № 4 не только сильная, но и уникальная. Среди ее воспитанников – чемпионы и призеры первенств, кубков, чемпионатов Европы и мира. И сегодня это единственная школа в ПФО, в которой занимается секция по кинологическому спорту. Руководство и педагогический состав учреждения бережно относятся к зданию, прикладывают все усилия, чтобы содержать его в порядке, и по возможности вкладываются в развитие и восстановление», – рассказал глава города.

На новой спортплощадке уложат резиновое покрытие, установят тренажеры, малые архитектурные формы и ограждения. На тренажерах разместят QR-коды с онлайн-тренировками, а на площадке будет работать бесплатный Wi-Fi.

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