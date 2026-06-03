Дом купчихи Давыдовой планируют отреставрировать в Самаре

Проектировщики показали, как будет выглядеть дом купчихи Давыдовой после обновления / Фото: ООО "Градинжиниринг" / nasledie.samregion.ru

В Самаре планируют отреставрировать объект культурного наследия регионального значения «Дом купчихи А.В. Давыдовой», который расположен на пересечении улиц Некрасовской и Самарской. Московская фирма разработала научно-проектную документацию по сохранению памятника архитектуры и представила эскизы его обновленного вида. Информация об этом опубликована на сайте ГИООКН Самарской области.

Дом купчихи Давыдовой представляет собой двухэтажное здание с подвальным этажом в стиле эклектика. Оно было построено в 1880 году. Тогда были возведены деревянные стены, позже их обложили керамическим кирпичом, а затем окрасили. Сейчас дом нежилой. Его общее состояние оценивается как ограниченно работоспособное.

Проектировщики предлагают следующие виды работ по сохранению дома купчихи Давыдовой: реставрация фасада с демонтажем кондиционеров и смывом краски, реставрация кирпичной кладки и швов, ремонт оконных откосов, очистка и ремонт деревянных декоративных элементов, воссоздание утраченных элементов, замена кровли козырьков, монтаж подсветки фасада, снос старых и монтаж новых перегородок, усиление балок, монтаж потолков, ремонт крыши и др. Сроки выполнения работ пока не называются.

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