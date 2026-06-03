Самарская область представила свой стенд на ПМЭФ-2026

Главное экономическое событие года будет проходить по 6 июня. Фото: пресс-службы губернатора Самарской области

В среду, 3 июня 2026 года, стартовал первый день Петербургского международного экономического форума. Свой стенд представила на нем и Самарская область. «КП-Самара» тоже работает на форуме.

«Первый день ПМЭФ-2026 обещает быть очень насыщенным и продуктивным. Участников ждут деловые сессии, бизнес-диалоги, лекции и другие мероприятия», – рассказали в пресс-службе форума.

На стенде Самарской области можно увидеть четыре макета лодок судостроительных компаний. Напомним, главное экономическое событие года будет проходить по 6 июня. Одним из центральных мероприятий станет пленарное заседание 5 июня, на котором выступит президент России Владимир Путин.

В ходе ПМЭФ-2025 Самарская область удивляла посетителей попкорном со вкусом раков, капучино по-волжски и новой «Ладой». Также были подписаны крупные инвестиционные соглашения.

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