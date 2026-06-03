Работу самарского иллюстратора Юлии Завтур представили на выставке в Токио

Работу Юлии Завтур отобрали примерно из 700 заявок / Фото: vk.com/juliaplat

Работу самарского иллюстратора Юлии Завтур представили на выставке в столице Японии. Она прошла непростой отбор – было подано около 700 заявок. Самарчанка стала одной из 42 участников, чьи работы вошли в необычную экспозицию, пишет «Собака.ru».

Работа Юлии Завтур поучаствовала в опен-колле галереи Jinny, прошла отбор и попала в число тех, что представили на выставке. Главной ее темой стала жизнь в районе Jingumae 2-chome. По словам иллюстратора, каждому участнику в пару дали местного жителя. Этот человек должен был стать либо главным действующим лицом иллюстрации, либо главным рассказчиком истории.

Работа самарчанки была выставлена в центре оживленного района Сибуя в Токио. Вместе с другими иллюстрациями ее разместили в специальных остекленных столбах. По вечерам там включают подсветку, из-за чего работы выглядят еще эффектнее.

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