В Самаре открыли XVI Детскую музыкальную академию стран СНГ

Учеников академии ждут мастер-классы по фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, кларнету, саксофону и классической гитаре. Фото: Минкульт Самарской области

На сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялось торжественное открытие XVI Детской музыкальной академии стран СНГ. Она создана для поддержки талантливых ребят из девяти стран СНГ, которые приехали в Самару, чтобы совершенствовать мастерство под руководством выдающихся педагогов и музыкантов. Об этом сообщает министерство культуры Самарской области.

«Я желаю участникам не бояться проявлять себя, использовать все возможности для получения новых знаний. Желаю всем ребятам и педагогам успехов, творческого роста и незабываемых моментов на протяжении всей программы!» – рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Учеников академии ждут мастер-классы по фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, кларнету, саксофону и классической гитаре на площадках детских музыкальных школ и школ искусств Самары.

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