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НовостиПолитика3 июня 2026 8:15

Глава Самарской области и гендиректор газовой компании провели встречу на ПМЭФ

Вячеслав Федорищев и Сергей Густов на ПМЭФ обсудили продолжение работы по газификации Самарской области
Ирина МОРСКАЯ
По итогам рабочей встречи был подписан протокол с решениями.

По итогам рабочей встречи был подписан протокол с решениями.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня в первый день Петербургского международного экономического форума прошла встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

«Компания – давний и надежный партнер нашего региона. Мы стремимся укреплять взаимодействие для обеспечения бесперебойных поставок природного газа всем потребителям и повышения эффективности систем газораспределения», – отметил глава региона.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, реализацию программы развития газоснабжения Самарской области и социальную газификацию. Предусматривается строительство газовой инфраструктуры в Сергиевском и Сызранском районах. По итогам рабочей встречи на стенде Самарской области был подписан протокол с решениями.

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