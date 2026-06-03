Глава Самарской области и гендиректор газовой компании провели встречу на ПМЭФ

По итогам рабочей встречи был подписан протокол с решениями. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

3 июня в первый день Петербургского международного экономического форума прошла встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

«Компания – давний и надежный партнер нашего региона. Мы стремимся укреплять взаимодействие для обеспечения бесперебойных поставок природного газа всем потребителям и повышения эффективности систем газораспределения», – отметил глава региона.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, реализацию программы развития газоснабжения Самарской области и социальную газификацию. Предусматривается строительство газовой инфраструктуры в Сергиевском и Сызранском районах. По итогам рабочей встречи на стенде Самарской области был подписан протокол с решениями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал