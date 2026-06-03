В Самаре выберут нового перевозчика на маршрут №492 8 июня

На 492-м автобусе работники заводов добираются до НПЗ или КНПЗ, а подростки из нашего района – до техникума в Новокуйбышевске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под одним из постов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева жительница Самары попросила решить проблему с автобусом № 492, который связывает 116-й километр с Новокуйбышевском. По ее словам, транспорт перестает ездить, из-за чего многие не могут добраться домой с работы и учебы.

«На 492-м автобусе работники заводов добираются до НПЗ или КНПЗ, а подростки из нашего района – до техникума в Новокуйбышевске. К тому же по ходу его движения находятся дачи. Но после 16 часов маршрутки перестают ходить. Как добираться домой?» – написала женщина.

Ей ответили в Минтрансе Самарской области. По словам представителя ведомства, перевозчик, осуществлявший перевозки по данному маршруту, отказался от него, поэтому сейчас проходит открытый конкурс по поиску нового. Он назначен на 8 июня.

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