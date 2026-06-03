Весной туристы чаще путешествовали в регионы Поволжья

Этой весной траты на отели, билеты и развлечения в регионах выросли всего на 3% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Этой весной туристы стали чаще выбирать короткие поездки и активнее интересоваться некурортными регионами. Заметно растет популярность регионов Поволжья и Урала для путешествий. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели эксперты ВТБ и OneTwoTrip.

По данным сервиса по организации путешествий, весной 2026 года средняя стоимость проживания за одну ночь в российских отелях составила 7,7 тыс. рублей.

В топ-5 самых популярных регионов весны 2026 года вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Московская и Свердловская области. В числе направлений с самым быстрорастущим спросом – Самарская область, ХМАО, Удмуртия, Оренбургская, Астраханская и Ульяновская области.

По данным банка, этой весной траты на отели, билеты и развлечения в регионах выросли незначительно — всего на 3%, а число оплат осталось на прежних значениях. Самую большую сумму на отели россияне потратили в Москве и Московской области – 1,5 млрд рублей, Краснодарском крае – 881 млн рублей, Санкт-Петербурге – 710 млн рублей и Татарстане – 137 млн рублей. В путешествиях россияне активно посещали парки развлечений, театры и рестораны.

Если смотреть на средний чек, то наибольший прирост чека при покупке авиабилетов – в Татарстане (средний чек составил 16,3 тыс. рублей), ж/д билетов – в Ульяновской области (4,1 тыс. рублей), бронировании отелей – Оренбургской области (4,8 тыс. рублей), в парках развлечений – в Удмуртии (1,1 тыс. рублей), в кафе и ресторанах – в Ульяновской области (457 рублей).

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