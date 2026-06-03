Владельцы iPhone снова смогут платить бесконтактно

Владельцы iPhone не только смогут платить бесконтактно, но и получать кешбэк Фото: Архив "КП".

Долгое время владельцы iPhone в России оставались без привычной бесконтактной оплаты: после ухода Apple Pay в 2022 году приходилось либо доставать пластик, либо клеить стикеры на чехол. Однако к 2026 году появилась альтернативная технология, которая не уступает западным сервисам, а в чем-то даже превосходит их.

На Петербургском международном экономическом форуме проанонсировали сервис бесконтактной оплаты для iPhone на базе технологии «Волна» от Национальной системы платёжных карт (НСПК). Главное отличие от классического Apple Pay: здесь не используется NFC-чип, а транзакции проводятся через Bluetooth Low Energy. Это значит, что для оплаты не нужен интернет, а сам смартфон может находиться на небольшом расстоянии от терминала.

Для того чтобы пользоваться сервисом, достаточно один раз привязать карту «Мир» в мобильном приложении банка. На кассе нужно включить Bluetooth, открыть сервис и подтвердить операцию. Деньги списываются напрямую с привязанной карты, а каждая покупка автоматически участвует в программе лояльности. То есть владельцы iPhone теперь не только вернули утраченное удобство, но и получили рублевый кешбэк, которого раньше при оплате через Apple Pay не было.

Выгоду от новинки получают не только покупатели, но и бизнес. Зона покрытия Bluetooth позволяет принимать оплату без физического контакта смартфона с терминалом. Это ускоряет обслуживание на кассе и упрощает расстановку оборудования. Банки уже начали оснащать свою эквайринговую сеть поддержкой BLE-сценария и планируют масштабировать число таких терминалов.

«Бесконтактная оплата занимает уже четверть рынка платежей и имеет огромный потенциал для развития, - подчеркнул старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. - Это простой способ для миллионов россиян».