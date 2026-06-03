Более 30 тысяч частных домов в России строят под защитой эскроу

Эскроу помогает совершать прозрачные сделки на рынке индивидуального строительства жилья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме в Сбере рассказали о развитии механизма эскроу в сегменте индивидуального жилищного строительства. Уже сейчас в России более 30 тысяч частных домов строят с использованием эскроу-счетов. Средняя сумма размещенных средств на один такой счет составляет около 6,9 млн рублей.

По данным банка, лидирует по количеству заключенных договоров эскроу Московская область — 3 533. В пятерку регионов-лидеров также вошли Краснодарский край (1 726), Башкирия (1 678), Татарстан (1 213) и Ленинградская область (1 199).

«Эскроу помогает совершать прозрачные сделки на рынке индивидуального строительства жилья. Мы положительно оцениваем этот опыт и готовы и дальше активно помогать людям осуществлять мечты — покупать и строить дома спокойно и безопасно. Более 3,5 тысяч подрядных организаций по всей стране уже используют эту схему расчетов с клиентами», - сказал зампред правления Сбера Анатолий Попов.

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