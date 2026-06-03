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НовостиОбщество3 июня 2026 9:06

Сыну экс-главы Самарской области не списали долги после завершения банкротства

Суд завершил процедуру реализации имущества сына экс-губернатора Самарской области Алексея Титова
Ирина СИНЕГУБОВА
Определение может быть обжаловано в течение месяца.

Определение может быть обжаловано в течение месяца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отношении сына экс-губернатора Самарской области Константина Титова Алексея завершили процедуру реализации имущества. Решение принял Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Документы опубликованы на сайте Федресурс.

«В открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Алексея Титова рассмотрено ходатайство финансового управляющего. Решено не освобождать Титова от долгов кредиторам», – говорится в документах.

Определение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд. Алексей Титов остался должен 338,7 миллионов рублей банку и еще миллионы организациям и людям.

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